В МВФ заявили, что события в мире вынудили экономику заняться созданием рабочих мест

"Перед лицом последствий изменения климата, высокого уровня долга в некоторых странах, искусственного интеллекта, который представляет собой как возможности, так и риски, мир должен принять ряд вызовов", - продолжала она. Директор МВФ указала на важность укрепления международного сотрудничества. "Мы нужны друг другу больше, чем когда-либо", - добавила Георгиева, признав раздробленность в мире и наличие многочисленных противоречий между странами.