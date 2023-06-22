Всемирный банк решил выделить Украине 1,75 миллиарда долларов

Отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда — в качестве гранта от США и 15 миллионов — от Финляндии.

Также сообщалось, что Великобритания решила предоставить Украине кредит на восстановление на три миллиарда долларов через Всемирный банк. Об этом объявил премьер-министр королевства Риши Сунак. Кроме этого, Лондон также выделит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (306 миллионов долларов) в этом году для программ, в том числе по разминированию, комплекты для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также для энергетических проектов.