Всемирный банк решил выделить Украине 1,75 миллиарда долларов
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении организации, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда — в качестве гранта от США и 15 миллионов — от Финляндии.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о скорой публикации проекта по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины, план будет представлен до ухода ЕК на летние каникулы.
Также сообщалось, что Великобритания решила предоставить Украине кредит на восстановление на три миллиарда долларов через Всемирный банк. Об этом объявил премьер-министр королевства Риши Сунак. Кроме этого, Лондон также выделит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (306 миллионов долларов) в этом году для программ, в том числе по разминированию, комплекты для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также для энергетических проектов.