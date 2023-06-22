$84.25+0.0192.00-0.07

Грузия почти втрое увеличила закупки нефтепродуктов в России

Грузии удалось почти трехкратно увеличить закупки нефтепродуктов в России. Почти на треть возросли и закупки сжиженного газа, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Грузия почти втрое увеличила закупки нефтепродуктов в России
© РИА Новости

Уточняется, что Грузией в первом квартале 2023 года были импортированы нефтепродукты на $251,2 млн. Из них на Россию приходятся $168,8 млн.

Показатель к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 275%. Зафиксирован также рост поставок СПГ из РФ в Грузию с января по май - на 29,5% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Подчеркивается, что доля РФ оценивается в 99,7% (18,4 тыс. т) от всех закупленных Грузией объемов СПГ.

Национальная служба статистики страны «Сакстат» ранее проинформировала о том, что внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года увеличился почти на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Ранее сообщалось, что, по данным Европейского статистического агентства Eurostat, в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе уменьшился до 1,4 млн тонн в сравнении со среднемесячным уровнем в марте 2019-2022 годов (15,2 млн т).

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители