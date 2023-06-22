Грузия почти втрое увеличила закупки нефтепродуктов в России
Грузии удалось почти трехкратно увеличить закупки нефтепродуктов в России. Почти на треть возросли и закупки сжиженного газа, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Уточняется, что Грузией в первом квартале 2023 года были импортированы нефтепродукты на $251,2 млн. Из них на Россию приходятся $168,8 млн.
Показатель к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 275%. Зафиксирован также рост поставок СПГ из РФ в Грузию с января по май - на 29,5% в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Подчеркивается, что доля РФ оценивается в 99,7% (18,4 тыс. т) от всех закупленных Грузией объемов СПГ.
Национальная служба статистики страны «Сакстат» ранее проинформировала о том, что внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года увеличился почти на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
Ранее сообщалось, что, по данным Европейского статистического агентства Eurostat, в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе уменьшился до 1,4 млн тонн в сравнении со среднемесячным уровнем в марте 2019-2022 годов (15,2 млн т).