Грузия почти втрое увеличила закупки нефтепродуктов в России

Грузии удалось почти трехкратно увеличить закупки нефтепродуктов в России. Почти на треть возросли и закупки сжиженного газа, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Уточняется, что Грузией в первом квартале 2023 года были импортированы нефтепродукты на $251,2 млн. Из них на Россию приходятся $168,8 млн.

Показатель к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 275%. Зафиксирован также рост поставок СПГ из РФ в Грузию с января по май - на 29,5% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Подчеркивается, что доля РФ оценивается в 99,7% (18,4 тыс. т) от всех закупленных Грузией объемов СПГ.

Национальная служба статистики страны «Сакстат» ранее проинформировала о том, что внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года увеличился почти на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).