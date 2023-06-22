В ЕС уточнили детали запрета поставок нефти по «Дружбе»

В рамках одиннадцатого пакета санкций против России будет запрещен экспорт нефти по северной ветке «Дружбы». Детали запрета уточнили РИА Новости в правительстве Венгрии.

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Днем ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что в согласованный пакет ограничений войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Этот маршрут — единственный, по которому Европа получает российское сырье. Таким образом, запрет мог коснуться Венгрии, Словакии и Чехии. По северной ветке «Дружбы» в регион поставляется нефть из Казахстана.

Ранее все принятые пакеты санкций не затрагивали трубопроводный импорт российский нефти. В декабре 2022 года Евросоюз запретил поставки сырой нефти из России морем. В феврале 2023-го эта мера коснулась и импорта нефтепродуктов.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков ранее заявлял, что запрет импорта по трубопроводу «Дружба» означает тотальное эмбарго на российскую нефть. Против такого шага ранее неоднократно выступала Венгрия, которая в свою очередь осуществляет транзит сырья в Чехию и Словакию.

После повреждения Каховской ГЭС, которое вызвало прорыв дамбы и затопление территорий в Херсонской области Венгрия и Чехия увеличили объемы прокачки российской нефти по «Дружбе» на 16 процентов. Эксперты пояснили, что стороны опасаются возможных перебоев с поставками нефти через территорию Украины.