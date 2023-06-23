Описаны последствия прекращения транзита газа через Украину

В случае прекращения транзита российского газа Украина лишится части дохода в бюджет и будет вынуждена перестроить газотранспортную систему внутри страны. Россия, в свою очередь, лишится рынка, на котором присутствовала более 50 лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Для Украины прекращение транзита — это потеря денег, пусть и не очень больших. Раньше "Газпром" платил 1 миллиард 200 миллионов долларов в год: часть средств уходила на обеспечение деятельности самой трубы, оставшееся — "Нафтогазу". "Нафтогаз" уже перечислял часть в бюджет Украины. До государства в итоге доходило около 400 миллионов в год», — рассказал Юшков.

По мнению аналитика, потенциальные потери нельзя назвать критичными для Украины, хотя любые деньги для бюджета, безусловно, важны. Более серьезной может оказаться проблема с перестраиванием газотранспортной системы.

«Также для Украины остановка транзита — это снижение влияния, значения как государства, ведь сейчас страна имеет возможность контролировать транзит. К тому же, в таком случае самой Украине придется перестраивать газотранспортную систему внутри страны. Это не радикальная реформа, но все же затратная», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Для России остановка транзита — это потеря возможности поставлять газ во всю Европу, кроме Венгрии. Юшков объяснил, что сейчас маленький поток через Украину идет фактически во все страны Западной и Центральной Европы. "Турецкий поток" — это только Греция, Северная Македония, Румыния, Венгрия, Сербия.