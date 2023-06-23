Отгрузки бензина на внутренний рынок России отстали от плана

«Российские нефтекомпании увеличили производство бензина за 20 дней июня почти на 5% относительно среднего значения за май, до 111,9 тыс. тонн в сутки. Несмотря на это, отгрузки топлива на внутренний рынок росли более медленными темпами (чуть более 3%) и составили 104,3 тыс. тонн в сутки, что на 7,5% ниже как плановых показателей, так и уровня июня 2022 года», — заключается в материале.