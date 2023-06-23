Йеллен заявила о снижении риска рецессии в США

"По моей оценке, ее вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась - посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается", - сказала она в интервью Bloomberg TV .

Йеллен при этом отметила, что все это не значит, что "риска нет", указав на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В начале мая председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что вероятность умеренной рецессии в стране не исключена, однако велики шансы на то, что ее удастся избежать. Перед этим регулятор сообщил, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в экономике США в текущем году. По оценке американского Bank of America, США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах нынешнего года, а также в первом квартале следующего года.