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Экономика Франции столкнулась со спадом во втором квартале

Во втором квартале текущего года экономика Франции столкнулась с рецессией по итогам второго квартала текущего года. В обозримом будущем тенденция спада, скорее всего, сохранится на фоне сокращения деловой и потребительской активностей в производственном секторе и в сфере услуг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные экономиста Гамбургского коммерческого банка Нормана Либке.

Bloomberg: экономика Франции вошла в рецессию
© globallookpress.com

По его словам, экономика Франции падала на протяжении всех трех месяцев второго квартала текущего года. Общий спад составил 0,5%, хотя изначальный прогноз подразумевал нулевой экономический рост — то есть стагнацию.

«До июньского показателя наша модель Nowcast (предсказывающая настоящее, ближайшее будущее и недавнее прошлое состояние выбранного экономического индикатора — «Газета.Ru») сигнализировала об экономическом росте на уровне 0% во втором квартале, при сокращении производства и расширении сферы услуг <...> Теперь ожидается сокращение не только производственного сектора, но и сферы услуг, а вместе с ним и общего отрицательного экономического роста», — заключил Либке.

24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цены на продукты в республике останутся высокими до начала осени на фоне сохраняющегося высокого уровня инфляции. По данным Национального института статистики Франции (Insee), потребительская инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 6,2% относительно 6% в январе.

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