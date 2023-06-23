В России подготовили поправки о повышении МРОТ

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о разработке Минтрудом поправок о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Соответствующей информацией он поделился во время федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», передает агентство «Прайм».

Котяков также уточнил, что поправки будут вынесены на общественное обсуждение в скором времени. По его словам, МРОТ составит 19 242 рубля.

За последние три года МРОТ возрастет более чем в 1,5 раза – на 66,5%, добавил Котяков.

В 2021 году МРОТ составлял 12 792 рубля, в 2022 – 13 890 рублей, а в 2023 – 16 242 рубля, следует из данных Минтруда.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. По словам главы государства, это намного выше инфляции.