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В России подготовили поправки о повышении МРОТ

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о разработке Минтрудом поправок о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Соответствующей информацией он поделился во время федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», передает агентство «Прайм».

В России подготовили поправки о повышении МРОТ
© РИА Новости

Котяков также уточнил, что поправки будут вынесены на общественное обсуждение в скором времени. По его словам, МРОТ составит 19 242 рубля.

За последние три года МРОТ возрастет более чем в 1,5 раза – на 66,5%, добавил Котяков.

В 2021 году МРОТ составлял 12 792 рубля, в 2022 – 13 890 рублей, а в 2023 – 16 242 рубля, следует из данных Минтруда.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. По словам главы государства, это намного выше инфляции.

До этого в Министерстве труда и социальной защиты посчитали, что привязывать сумму пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) не стоит. Если закон примут, он будет приравнивать максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. В первом чтении его одобрили в марте.

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