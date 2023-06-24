В новых регионах России будет создана свободная экономическая зона

На территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей появится свободная экономическая зона (СЭЗ). Такой закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, СЭЗ будет включать в себя территории новых регионов, а также прилегающие к ним внутренние морские воды и территориальное море РФ, в пределах границ которых действует особый режим для предпринимательской и иной деятельности.

В документе отмечается, что СЭЗ будет создана на срок до 31 декабря 2050 года. Его можно будет продлить отдельным федеральным законом, также отдельным законом можно будет прекратить действие такой зоны.

Организации, которые будут реализовать инвестпроекты на территории СЭЗ, получат ряд льгот, в частности субсидируемые кредиты, сниженные ставки страховых взносов и налогов, в том числе на жидкую сталь, добычу полезных ископаемых, имущество и землю.

Взамен они обязуются инвестировать в проект за первые три года 30 миллионов рублей. Для малого и среднего бизнеса минимальная сумма составляет три миллиона, а для IT-компаний — один миллион.