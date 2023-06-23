Минфин исполнил обязательства по еврооблигациям в долларах

После начала спецоперации на Украине США заморозили долларовые резервы Центробанка и запретили России расплачиваться по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских банках. Тогдашний официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что таким образом Вашингтон хочет поставить Москву перед выбором между дефолтом и расходованием незамороженных валютных резервов. В ответ в Минфине решили перечислять деньги не в валюте, а в рублях. Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в апреле 2022 года.