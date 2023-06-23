Минфин исполнил обязательства по еврооблигациям в долларах
Минфин России перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов, сообщается в Telegram-канале ведомства 23 июня.
Речь идет о выпусках облигаций со сроком погашения в 2027 (ISIN код: RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и 2042 году (ISIN код: RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 19,6 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США).
«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — говорится в сообщении.
После начала спецоперации на Украине США заморозили долларовые резервы Центробанка и запретили России расплачиваться по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских банках. Тогдашний официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что таким образом Вашингтон хочет поставить Москву перед выбором между дефолтом и расходованием незамороженных валютных резервов. В ответ в Минфине решили перечислять деньги не в валюте, а в рублях. Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в апреле 2022 года.