В США высказались о закупках российской нефти Индией

США не против покупок российской нефти Индией
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что власти США не возражают против покупок российской нефти Индией, если та будет соблюдать «ценовой потолок». Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Кирби сделала во время брифинга Белого дома. По его словам, подобные решения Индия должна принимать самостоятельно. Он также выразил надежду, что власти страны будут соблюдать установленный странами Запада «ценовой потолок» на нефть из России.
«Индия должна сама принимать суверенные решения по поводу закупок нефти. Надеемся, что мы продолжим видеть, что они закупают российскую нефть по цене "потолка" или ниже ее, как они это делали», – заявил Кирби.
Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди заявили, что совместно поддерживают территориальную целостность Украины.