В России вдвое снизились цены на фрукты и овощи

В России цены на черешню, нектарины и персики упали более чем в два раза. Это произошло из-за того, что на полках магазинов появился свежий урожай из Узбекистана, Таджикистана и южных российских регионов, рассказал доктор экономических наук Леонид Холод в интервью радио Sputnik.

«Обратите внимание на те фрукты и овощи, которые у нас тоже растут, но созревают позже, чем их начинают привозить из Узбекистана и Таджикистана. Раньше цены на них были "космосом", а теперь они снижаются», — объяснил эксперт.

Холод напомнил, что черешня в мае стоила около 1000 рублей. Сейчас ее можно купить за 400-500 рублей. Аналогичная ситуация с ценами на абрикосы, персики и нектарины.

Специалист добавил, что нектарины нового урожая подешевели с 800-900 рублей до 250-300 за килограмм. Когда массово на полки магазинов пойдет отечественный урожай, то снижение цен будет еще сильнее, резюмировал Холод.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Макиша заявила, что в сутки можно съедать около 300-400 граммов черешни.