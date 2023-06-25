Кирби призвал Индию покупать российскую нефть дешевле "потолка цен" Запада

"Мы надеемся, что продолжим видеть закупки Индией российской нефти по установленной предельной цене или ниже её, как это происходило прежде", - заявил Кирби.

Ранее исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винод Кумар рассказал, что уже в этом году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за два предыдущих года, заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии. По его мнению, к 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта вырастет на 10% и составит почти треть (30%) всех зарубежных поставок.