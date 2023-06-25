В России выросло число молодых предпринимателей

В России в течение этого года серьезно выросло число предпринимателей молодого возраста. ИП до 20-летнего возраста зарегистрировано на 10 процентов больше, почти 5 тысяч человек.

«Среди сфер, которые наиболее популярны у молодых ИП, - торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство», – пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития России.

Выросло и число предпринимателей возрастом от 20 до 30 лет, их стало на 6 процентов больше, теперь их порядка 529 тысяч в России.