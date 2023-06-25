Россия вновь стала единственной страной Европы, где подешевели продукты

Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты, то есть произошла продуктовая дефляция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои расчеты.

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Отмечается, что цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении.

Агентство напоминает, что годовая дефляция на продукты ранее наблюдалась в России лишь дважды в истории - в июне 2018 года (0,42%) и в апреле 2023-го (0,22%).

В то же время самая высокая продовольственная инфляция сохранялась в Венгрии (34%), а одна из самых низких - в Беларуси (4,4%).