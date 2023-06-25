КНДР: расширение БРИКС приближает конец эпохи доминирования США

Дальнейшее расширение БРИКС приближает конец доминирования доллара в качестве основной мировой валюты, и, соответственно, эпохи гегемонии США, пишет политический эксперт Чон Иль Хён в статье для госагентства КНДР ЦТАК.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты с момента установления Бреттон-Вудской системы «путем извлечения выгоды за счет выпуска денежных знаков совершали грабеж в мировом масштабе». Он добавил, что Вашингтон использовал американскую валюту в качестве инструмента для достижения политических целей.

По его оценке, международная валютная система служила одной из ключевых опор, которые поддерживали господство США над миром.

Целый век, заметил обозреватель, Вашингтон был неразборчив в средствах и методах для сохранения господства доллара на всей планете, применял различные «гнусные методы», в частности, вводил односторонние санкции против государств, которые не нравились Белому дому.

В частности, уточнил эксперт, ограничительные меры были введены против Москвы на фоне конфликта на Украине. Вместе с тем, добавил он, эти рестрикции стали «петлей на шее» для самих США.

Россия после введения санкций стала использовать национальные валюты в торговых расчетах с другими державами, снизила зависимость от американских долларов. Кроме того, сложившаяся ситуация дала сильный импульс разработке новой международной валюты.