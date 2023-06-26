В России начали искать способы получить больше доходов от продажи нефти

Министерство финансов России обсуждает изменение формулы сбора налогов с экспортных продаж нефти, что позволит получить больше доходов в бюджет. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, пишут «Ведомости».

Первым вариантом стало снижение предельного максимального дисконта к эталонному сорту Brent с 25 долларов за баррель (должен вступить в силу в июле) до 20. По словам Сазонова, решения по этому вопросу пока нет, а значит, нельзя и предполагать, с какого момента новая предельная скидка начнет действовать.

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Вторым способом, сообщил замминистра, может стать переход на привязку к котировке сорта Dubai. Его в Минфине могут начать обсуждать осенью. Однако уже понятно, что в этом случае дисконт должен быть меньше — 20-21 доллар вместо 25 к Brent или 15-16 долларов вместо 20. Сорокин подчеркнул, что если просто перейти на котировку Dubai, доходы бюджета уменьшатся, поэтому министерство готово к предложениям нефтяных компаний или Минэнерго.

Источник издания указал, что второй вариант представляется более правильным по смыслу, но более сложным. Первый выглядит проще, но это путь к бесконечным дискуссиям по поводу предельной величины дисконта.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов утверждал, что фактический дисконт на российскую нефть приблизился к 20 долларам за баррель. Похожие данные предоставляет ценовое агентство Argus, на которое ориентируется в своих оценках Минфин. Таким образом, ведомство скорее пытается дотянуть ограничения до реальной стоимости.

В то же время, отмечают эксперты, если мировые нефтяные котировки резко вырастут, то скидка на российскую нефть также увеличится. Причиной таких ожиданий они называют ценовой потолок в 60 долларов за баррель, который средняя цена российской нефти не пересекала ни разу с момента его введения.