В Турции заявили о росте поставок в Африку по зерновому коридору

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что почти за год объемы поставок зерна в Африку по зерновому коридору удвоились и выросли до 12 процентов. Об этом сообщает TRT Avaz.

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Общий объем зерна, перевезенного с 1 августа 2022-го по 20 июня 2023 года, составляет 32 с половиной миллиона тонн, из которых почти четыре миллиона тонн были отправлены в Африку.

Министр рассказал, что в течение года по зерновому коридору поставляли 13 видов зерновых, включая ячмень, пшеницу, кукурузу, а также сою, пшеничные отруби, переработанный комбикорм, семена подсолнечника, подсолнечный шрот, подсолнечное масло и горох.

Больше всего сельхозпродукции было вывезено в Китай - почти 7,7 миллиона тонн. На втором месте находится Испания (5,9 миллиона). На третьем - Турция (3,6 миллиона тонн).

Зерновую сделку России и Украины, срок которой истекал 18 мая, ранее продлили еще на два месяца.

Гарантами зерновой сделки выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Планировалось, что сделка будет продлеваться на 120 дней, но в Кремле заявили, что российские условия не выполняются, в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 45 процентов вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.