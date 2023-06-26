Эксперты озвучили, чем грозит России сезонный рост инфляции

По итогам мая инфляция в России немного ускорилась, достигнув 2,5% год к году. Однако более продвинутые метрики Банка России, учитывающие факторы сезонности, свидетельствуют о том, что рост цен достигает 4,7%. Что происходит с инфляцией и чем грозит экономике ее рост, разбирались «Известия».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что в начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы. При этом в ЦБ РФ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление, и назвали вполне возможным повышение ключевой ставки.

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Сейчас Центробанк взял паузу по ключевой ставке, которая до этого неуклонно снижалась, и денежно-кредитная политика регулятора в дальнейшем будет зависеть от конкретных показателей инфляции, напоминают «Известия».

Инфляция в России начала резко сокращаться в прошлом году после скачка в первой половине года. Тем не менее, из-за эффекта низкой базы годовые показатели какое-то время оставались высокими. В частности, в январе инфляция составляла 11,8%, в феврале — 10,9%, а уже в марте рухнула до 3,5%.

В зависимости от методик подсчета, в том числе связанных с эффектами сезонности, ведомства и эксперты дают различные оценки по росту инфляции.

«По мнению ЦБ, она составила 4,7%. Минэкономики, в свою очередь, считает, что в мае рост не отличался от обычного, неотрегулированного показателя — 2,5%. Частные эксперты продемонстрировали разброс мнений: так, Telegram-канал «Твердые цифры» дает оценку в 4,6%, а канал MMI считает, что инфляция с учетом сезонности в мае составила 3,3%», - подчеркивается в статье.

При этом опрошенные изданием экономисты обратили внимание, что в инфляционном росте, помимо сектора услуг, все больше участвует непродовольственная инфляция, а также на рост цен влияет ослабление рубля. В целом, по их мнению, небольшая годовая инфляция в данный момент носит временный статистический характер, который связан с исключительно низкой базой.

«По нашим оценкам, к концу июля годовая инфляция превысит 4% и продолжит рост в годовом выражении, а к концу года в отсутствие новых факторов для ускорения может составить 5,5–6% (прогноз ЦБ — 4,5–6,5%)», - считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.