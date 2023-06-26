Немецкие чиновники выступили против инициативы Евросоюза по использованию замороженных активов Банка России для восстановления Украины. Они указали на наличие юридических и финансовых рисков, пишет Financial Times.

По словам представителя министерства иностранных дел, российская сторона будет вынуждена «заплатить за ущерб, который она нанесла Украине». Он подчеркнул, что ФРГ прикладывает максимум усилий для поиска и заморозки активов российских лиц и компаний, которые попали под рестрикции.

Вместе с тем представитель ведомства обратил внимание на сложности в реализации идеи использования российских средств.

По словам другого немецкого чиновника, ситуация может создать прецедент для требований других стран. Речь идет о Польше и Германии – первая страна потребует возместить ущерб времен Второй мировой войны, пишет газета.