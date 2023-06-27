ОПЕК опровергла сообщения о приглашении Гайаны

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не предлагала Гайане стать членом организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК.

"Учитывая недавние публикациями о том, что Гайане предложили стать членом ОПЕК, организация считает Гайану растущим игроком со значительным потенциалом на мировом нефтяном рынке. ОПЕК не предлагала Гайане вступить в организацию", - отмечается в заявлении.

В ОПЕК добавили, что министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат был приглашен на 8-й Международный семинар ОПЕК, который пройдет 5-6 июля в Вене.

"ОПЕК будет продолжать поддерживать связи как с другими производителями, так и с потребителями, чтобы дальше строить мосты для диалога и сотрудничества в интересах стабильности нефтяного рынка", - подчеркнули в организации.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в последние месяцы приглашали Гайану вступить в организацию. Однако пока южноамериканская республика решила не присоединяться, и ее вице-президент Бхаррат Джагдео заявил газете, что стране необходимо в краткосрочной перспективе максимизировать производство и прибыль, учитывая, что в ближайшие десятилетия ожидается снижение спроса на нефть.

В понедельник вечером вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео заявил, что его страна не заинтересована во вступлении в ОПЕК.

"Однако нас пригласили участвовать во встречах ОПЕК", - сказал он агентству Reuters.

О членстве в организации речь не идет, уточнил вице-президент Гайаны.