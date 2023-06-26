Прогноз экономического роста Китая понизили на фоне проблем на рынке жилья

Агентство S&P Global понизило свой прогноз экономического роста в Китае в текущем году на фоне неравномерного характера восстановления экономики страны. Об этом сообщает Reuters.

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Теперь S&P ожидает, что ВВП страны продемонстрирует рост на 5,2 процента по сравнению с более ранней оценкой в 5,5 процента. Это первое снижение рейтинга Китая от агентства в 2023 году. Эксперты отметили, что основными проблемами для восстановления второй по величине экономики в мире являются низкое доверие потребителей и ситуация на рынке жилья.

В последние месяцы китайская экономика замедлилась после возвращения к обычной жизни и отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В мае инвестиции в недвижимость продолжили сокращаться, рост промышленного производства и розничных продаж не оправдал прогнозов, а безработица среди молодежи достигла рекордных 20,8 процента. В S&P отметили, что вероятные меры правительства Китая по укреплению экономики могут включать в себя «ослабление ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу по ипотеке, расширение финансирования инфраструктуры и, возможно, фискальную поддержку потребления».

К введению мер государственной поддержки призывает и Нин Цзиже, бывший глава статистического бюро Китая. Он отметил, что «лучше ввести их раньше, чем позже».

На прошлой неделе Народный банк Китая (Центробанк) понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) впервые с августа 2022 года. Эксперты ожидают, что политика стимулирования экономики будет обнародована правительством Китая после очередного заседания политбюро Коммунистической партии в июле.