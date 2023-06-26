Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть

Ранее действие этих мер истекало 1 июля. Они действуют с 1 февраля и запрещают поставки российских нефти и топлива иностранным покупателям, если в контрактах прописывается их предельная цена. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Предельная цена на импорт российских нефтепродуктов была введена западными странами 5 февраля. Для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо) установили лимит в 100 долларов за баррель, для товаров с дисконтом (мазут) — в 45 долларов за баррель.