Politico: ЕC финансирует Украину через внебюджетный Европейский фонд мира

Евросоюз (ЕС) финансирует Украину через внебюджетный Европейский фонд мира. Об этом пишет американская газета Politico.

«Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки», — отмечает издание роль фонда в военной поддержке Киева.

Сообщается, что всего из средств фонда на военные нужды Украины Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро. Кроме того, фонд также финансировал на сумму 100 миллионов евро Миссию военной помощи ЕС по обучению более 15 тысяч украинских военнослужащих.