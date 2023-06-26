Минфин выплатил 13,4 млрд рублей по выпускам евробондов с погашением в 2028 году

Минфин России выплатил 13,4 млрд рублей по выпускам евробондов с погашением в 2028 году, сообщается на сайте ведомства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, заявили в Минфине.

Ранее Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей.

До этого Путин подписал указ, согласно которому, российские юридические лица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года.