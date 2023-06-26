Австрия планирует отказаться от российского газа

Доля российского газа в поставках сократилась на 20% за четыре месяца, рассказала в интервью газете Handelsblatt глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер.

Гевесслер уточнила,что в конце 2022 года страна получала из России 70% энергоресурса, в настоящее время доля российских поставок составляет 50% от общего объема.

По словам министра, по состоянию на июнь 2023 года газохранилища республики заполнены на 80%, а цены на энергию на европейском рынке снизились.

На фоне этого, подчеркнула глава Минэнерго, стране следует сделать последний шаг в вопросе обретения энергонезависимости: полностью отказаться от поставок российского газа. Она пояснила, что получение энергоресурса из России якобы является «ненадежным» вариантом.