ВТО приостановила по просьбе России рассмотрение иска к США

Россия в июне 2018 года запросила в ВТО консультации с США в связи с принятием Вашингтоном мер, введенных "якобы для корректировки импорта стали и алюминия в Соединенные Штаты". Речь идет о дополнительных пошлинах на импортируемую из России сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Россия заявила, что эти меры несовместимы с рядом положений ВТО. Поскольку консультации не привели к урегулированию ситуации, Москва в октябре 2018 года попросила об учреждении в ВТО третейской группы для рассмотрения тяжбы. Такая группа была создана в январе 2019 года. Она заявила, что примет решение по тяжбе "не раньше осени 2020 года". Однако в дальнейшем сроки неоднократно отодвигались из-за пандемии COVID-19. В январе 2023 года председатель третейской группы информировал, что решение по спору РФ и США ожидается "не раньше третьего квартала" текущего года.