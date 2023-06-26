ВТО приостановила по просьбе России рассмотрение иска к США по пошлинам на металлы
Всемирная торговая организация (ВТО) приостановила по просьбе России рассмотрение поданного ею в 2018 году иска по поводу введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на российскую сталь и алюминий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВТО.
Председатель третейской группы ВТО, рассматривавшей спор двух стран по стали и алюминию, информировал членов организации о том, что эта группа "согласилась с просьбой Российской Федерации приостановить разбирательство спора", отметили в пресс-службе. При этом США просили арбитров отклонить российскую просьбу и продолжать процедуру "по согласованному графику".
В пресс-службе напомнили, что разбирательство в ВТО может быть приостановлено на срок, не превышающий 12 месяцев. По истечении этого срока третейская группа утрачивает свои полномочия.
Россия в июне 2018 года запросила в ВТО консультации с США в связи с принятием Вашингтоном мер, введенных "якобы для корректировки импорта стали и алюминия в Соединенные Штаты". Речь идет о дополнительных пошлинах на импортируемую из России сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Россия заявила, что эти меры несовместимы с рядом положений ВТО. Поскольку консультации не привели к урегулированию ситуации, Москва в октябре 2018 года попросила об учреждении в ВТО третейской группы для рассмотрения тяжбы. Такая группа была создана в январе 2019 года. Она заявила, что примет решение по тяжбе "не раньше осени 2020 года". Однако в дальнейшем сроки неоднократно отодвигались из-за пандемии COVID-19. В январе 2023 года председатель третейской группы информировал, что решение по спору РФ и США ожидается "не раньше третьего квартала" текущего года.