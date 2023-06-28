Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

24 июня издание Politico сообщило, что власти Евросоюза (ЕС), скорее всего, не решатся на применение «нового санкционного оружия», то есть не станут «наказывать» страны, помогающие России уклоняться от санкций. В соответствии с новым механизмом, ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти категории продукции больше нельзя будет продавать. Однако не все в ЕС, включая Германию, согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой.