В Польше обвинили Россию в рекордной инфляции

РИА Новости рассказало, что польские политики винят Россию в рекордной инфляции в стране. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас все цены зависят от решений одного человека - президента РФ Владимира Путина.

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В 2022 году инфляция в Польше выросла почти в три раза - до 14,4 процента, а в феврале 2023-го был установлен 26-летний рекорд инфляции - 18,4 процента в годовом выражении. Ощутимее всего подорожали продукты и топливо.

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Как отмечает РИА Новости, власти Польши винят в инфляции Россию. В конце мая в штаб-квартире Нацбанка в Варшаве появился билборд, утверждавший, что украинский кризис и последствия пандемии вызвали самый быстрый рост цен за четверть века.

Опрошенные агентством эксперты рассказали, что у инфляции в Европе есть фундаментальные причины - это рост цен на энергоносители, продукты и обесценивание валюты из-за масштабных вливаний денег в экономику. Европейский центробанк боролся со стагнацией, снижая ставки, делая кредиты более доступными и разогревая спрос. Повлияла на инфляцию и «раздача» денег населению в пандемию.

В то же время на инфляции сказался и «разрыв с Россией», отмечает РИА Новости. «Газпром» прекратил поставки из-за отказа Польши оплачивать их в рублях. В итоге оптовые цены на электроэнергию на биржах Варшавы взлетели до тысячи злотых за мегаватт-час - это на 160 процентов больше среднего показателя 2021 года.

Кроме того, директор компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что колоссальные убытки принес запрет прямого импорта российской нефти. Каждый баррель теперь обходится в среднем на 30 долларов дороже, а в целом в Orlen переплачивают 27 миллионов долларов в день.

Эксперты научного совета Польского экономического общества считают, что рост цен стал следствием политики Варшавы - правящая партия потратила миллиарды на социальные инициативы, включая расширение поддержки семей с детьми и дополнительные пенсионные выплаты, пока Центробанк пытался замедлить инфляцию с помощью повышения ставок.

В 2023 году польский Центробанк ожидает инфляцию в 10,2-13,5 процента.