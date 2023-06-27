Россия поставила Пакистану вторую партию нефти

Вторая партия российской нефти объемом 55 тыс. метрических тонн доставлена в пакистанский морской порт Карачи. Об этом во вторник сообщает газета Daily Pakistan.

Доставка осуществлена танкером Clede Noble в соответствии с соглашением Пакистана и России.

11 июня Пакистан получил первую партию российских углеводородов, составившую 45 тыс. тонн.

Как сообщил государственный министр нефти Мусадик Малик, Пакистан расплатился за импорт первой партии нефти из России китайскими юанями.

Для расчетов с Россией за поставку нефти в китайской валюте Исламабад открыл счет в Народном банке Китая. Платежи в юанях помогут предотвратить действие против Пакистана западных санкций за импорт российской нефти, а также позволят Исламабаду избежать трудностей при расчетах из-за нехватки долларов в стране.