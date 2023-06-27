В Эстонии предложили продать принадлежащие фирмам из РФ терминалы

Эстония хочет продать на аукционах портовые терминалы Мууга и Силламяэ, принадлежащие российским предпринимателям и не входящие в санкционные списки. Об этом пишет Sputnik Белоруссия.

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МИД республики намерен согласовать соответствующий законопроект.

«Да, законопроект предусматривает использовать не только санкционированные активы», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Керстин Мересма.

Доходы с продажи российских активов будут потрачены на «помощь Украине», пояснили в МИД Эстонии.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции, заблокировав в том числе и российские активы.