В Эстонии предложили продать принадлежащие фирмам из РФ терминалы

В Эстонии предложили продать с аукциона принадлежащие фирмам из России терминалы
Эстония хочет продать на аукционах портовые терминалы Мууга и Силламяэ, принадлежащие российским предпринимателям и не входящие в санкционные списки. Об этом пишет Sputnik Белоруссия.
МИД республики намерен согласовать соответствующий законопроект.
«Да, законопроект предусматривает использовать не только санкционированные активы», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Керстин Мересма.
Доходы с продажи российских активов будут потрачены на «помощь Украине», пояснили в МИД Эстонии.
С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции, заблокировав в том числе и российские активы.
При этом 23 января в МИД РФ объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В МИД РФ свое решение объяснили тем, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении нашей страны».