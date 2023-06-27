ВТБ ожидает краткосрочного повышения ключевой ставки ЦБ

ВТБ ожидает краткосрочного повышения ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года, сообщил заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с журналистами.

"Мы считаем вероятным, с не нулевой вероятностью, краткосрочное увеличение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. На какие величины и в каком из решений совета директоров ЦБ - можно спекулировать, но мы все сигналы ЦБ воспринимаем как увеличение вероятности этого события", - сказал он.

Говоря о финансовых результатах группы, Пьянов также отметил, что это краткосрочное повышение может негативно повлиять на чистый процентный доход ВТБ в некоторых сегментах. "Это тоже нужно учитывать, и этим обосновывается сравнительно осторожное таргетирование [прибыли] в 400 млрд рублей", - добавил он.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь - май 2023 года составила 240,5 млрд рублей, 32 млрд рублей из них было заработано в мае. Чистые операционные доходы до резервов составили 496,6 млрд рублей за 5 месяцев 2023 года и 81,4 млрд рублей в мае. При этом чистые процентные доходы - 297,3 млрд рублей за 5 месяцев 2023 года и 63,7 млрд рублей в мае.

Банк России на июньском заседании в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор при этом допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ рассматривал варианты повышения ставки от 0,25 до 0,75 п. п.