ВТБ ожидает краткосрочного повышения ключевой ставки ЦБ

ВТБ ожидает краткосрочного повышения ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года, сообщил заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с журналистами.
"Мы считаем вероятным, с не нулевой вероятностью, краткосрочное увеличение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. На какие величины и в каком из решений совета директоров ЦБ - можно спекулировать, но мы все сигналы ЦБ воспринимаем как увеличение вероятности этого события", - сказал он.
Говоря о финансовых результатах группы, Пьянов также отметил, что это краткосрочное повышение может негативно повлиять на чистый процентный доход ВТБ в некоторых сегментах. "Это тоже нужно учитывать, и этим обосновывается сравнительно осторожное таргетирование [прибыли] в 400 млрд рублей", - добавил он.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь - май 2023 года составила 240,5 млрд рублей, 32 млрд рублей из них было заработано в мае. Чистые операционные доходы до резервов составили 496,6 млрд рублей за 5 месяцев 2023 года и 81,4 млрд рублей в мае. При этом чистые процентные доходы - 297,3 млрд рублей за 5 месяцев 2023 года и 63,7 млрд рублей в мае.
Банк России на июньском заседании в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор при этом допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ рассматривал варианты повышения ставки от 0,25 до 0,75 п. п.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 21 июля.