Россия нарастила долю импорта нефти в Индии

Доля российской нефти в индийском импорте достигла 46% в мае 2023 года, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической фирмы Kpler. По данным агентства, увеличение поставок нефти из России в Индию произошло из-за того, что российское топливо продается значительно дешевле, чем сырье из других стран.

© Газета.ru

Так, Министерство торговли и промышленности Индии указывало, что в апреле российская нефть продавалась индийской стороне по $68 за баррель. При этом нефть из Саудовской Аравии стоила $87 за баррель. В Bloomberg указали, что сейчас не вся структура нефтепереработки в Индии готова к резкому росту поставок российского топлива.

В частности, часть заводов вообще не предназначены для переработки. Один из источников агентства добавил, что на одном из заводов The Bharat Petroleum (BPCL) лишь 10% нефти является российской. Однако в более новых заводах эта доля возрастает до 40%. При этом в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сейчас нет какого-либо стремления к модернизации оборудования.