Польша нашла способ заменить российскую нефть

Польский энергетический концерн Orlen подписал соглашение о поставках нефти с британской BP, чтобы заменить поставки российского топлива. О найденном способе сообщает Bloomberg.

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Экспортировать нефть BP будет на единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Польше. Договор подразумевает поставки до шести миллионов тонн топлива в страну в течение одного года.

Сейчас почти половину потребностей польского НПЗ обеспечивает Saudi Aramco, с которой Orlen ранее заключила долгосрочные сделки на поставки нефти. Энергоконцерн полностью разорвал контракт с российской «Татнефтью» в начале апреля. При этом в начале марта польская сторона начала готовить иски к России за остановку поставок.