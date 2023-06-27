Эксперты: рецессия в США наступит в четвертом квартале 2023 года

Рецессия в США наступит в четвертом квартале 2023 года, а в Европе - в 2024 году. Об этом во вторник сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на находящийся в его распоряжении доклад экспертов подразделения международного банка HSBC по управлению активами.

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"В четвертом квартале в США начнется рецессия, за которой последует год экономического спада и европейская рецессия - в 2024 году", - цитирует телеканал аналитиков банка.

Согласно их оценке, в настоящий момент риски экономического спада существуют во многих странах, поскольку фискальная и денежно-кредитная политика государств "не синхронизированы" с рынками акций и облигаций.

По словам эксперта HSBC Джозефа Литтла, уже сейчас в мире наблюдается "высокий риск рецессии", несмотря на то что некоторые отрасли мировой экономики до сих пор остаются относительно устойчивыми.

"Прибыли компаний уже находятся в начальной фазе рецессии, и корпоративные дефолты также происходят чаще", - добавил он.