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Минсельхоз продлил ограничения на вывоз сахара за пределы ЕАЭС

Ограничения на вывоз белого сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС продлены в рамках экспортных соглашений на новый сельскохозяйственный год — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе Минсельхоза, размещенном на официальном портале правовой информации.

Минсельхоз продлил ограничения на вывоз сахара за пределы ЕАЭС
© РИА Новости

На период с 1 августа 2022 по 31 июля 2023 года включительно Минсельхоз установил допустимый совокупный объем вывоза белого сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС в пределах 1 тонны.

Согласно приказу ведомства, опубликованному 27 июня, допустимый совокупный объем вывоза продукции за пределы таможенной зоны ЕАЭС на новый сельхозгод вновь установлен на уровне 1 тонны.