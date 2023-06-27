Минсельхоз продлил ограничения на вывоз сахара за пределы ЕАЭС
Ограничения на вывоз белого сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС продлены в рамках экспортных соглашений на новый сельскохозяйственный год — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе Минсельхоза, размещенном на официальном портале правовой информации.
На период с 1 августа 2022 по 31 июля 2023 года включительно Минсельхоз установил допустимый совокупный объем вывоза белого сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС в пределах 1 тонны.
Согласно приказу ведомства, опубликованному 27 июня, допустимый совокупный объем вывоза продукции за пределы таможенной зоны ЕАЭС на новый сельхозгод вновь установлен на уровне 1 тонны.