Минсельхоз продлил ограничения на вывоз сахара за пределы ЕАЭС

Ограничения на вывоз белого сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС продлены в рамках экспортных соглашений на новый сельскохозяйственный год — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе Минсельхоза, размещенном на официальном портале правовой информации.