Молдавия решила хранить половину стратегических запасов газа в Румынии
Власти Молдавии планируют хранить половину своих стратегических запасов газа в Румынии. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Виктор Парликов, передает ТАСС.
«На данный момент госпредприятие "Энергоком" решило, что 50% запасов газа, которые необходимы для безопасности, будут храниться в Румынии. Возможно, будут и запасы газа других категорий — коммерческие запасы, если потребуется», — сказал он на брифинге.
По словам Парликова, что Кишинев рассчитывает на долгосрочное партнерство с Бухарестом по этому вопросу, однако у Молдавии есть несколько контрактов с поставщиками природного газа.
Ранее глава Минэнерго республики заявлял, что молдавские власти не видят смысла закупать газ у «Газпрома».
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