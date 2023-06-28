В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

"Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели", - отметил представитель регулятора.