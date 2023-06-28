Россия увеличила импорт цемента из ряда стран

Россия за первые четыре месяца 2023 года резко увеличила импорт цемента из ряда стран. Речь идет о Белоруссии, Иране, Казахстане и Турции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на майский аналитический обзор Союзцемента.

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Показатель возрос на 61,9%, до 0,84 млн тонн. В январе-апреле прошлого года на территорию РФ ввезли 0,5 млн т, а за весь 2022 год — около 2,2 млн т (за весь 2021 год импортировано 1,687 млн т).

При этом Россия числится в списке десяти крупнейших производителей цемента в мире. Она находится на 8-й строчке.

Наращивание импорта обусловлено ростом спроса. По предварительным данным, в мае текущего года он продемонстрировал рост на 12% в сравнении с таким же периодом прошлого года, до 6,5 млн т, а производство увеличилось лишь на 7-8%, до 6,3 млн т.

По словам ведущих производителей цемента, в стране отсутствует дефицит этого стройматериала, однако «мгновенно» нарастить его производство не представляется возможным.