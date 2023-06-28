Оценены последствия сохранения курса рубля на текущих отметках
Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин рассказал журналистам во Владивостоке о последствиях сохранения курса российской валюты на текущих отметках в течение года. Так по его словам, она будет носить значимый проинфляционный вклад, передает агентство «Прайм».
Заботкин напомнил об ослаблении рубля с начала года. При этом оно «гораздо меньшего масштаба» в сравнении с тем, где валюта была в начале 2022 года, отметил он. Тем не менее, как указал заместитель председателя регулятора, по состоянию на сегодня номинальный обменный курс рубля слабее, чем был в январе 2022 года.
Он также подчеркнул, что годом ранее во втором полугодии крепкий обменный курс носил дезинфляционный вклад в динамику цен и был одним из факторов, который позволил быстро замедлить инфляцию во втором полугодии прошлого года.
Совет директоров Центробанка в июне принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Вместе с тем регулятор ужесточил сигнал по дальнейшим действиям.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал диапазон в 80–90 руб. за доллар комфортным для экономики с точки зрения бюджета, а также для интересов экспортеров и импортеров.