СМИ: Польша все еще зависит от газа из России

Больше года назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к концу 2022-го Варшава полностью откажется от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, но обещание свое не сдержал, пишет Money.pl. Более того, в первом квартале 2023-го Россия стала основным поставщиком СПГ в страну.

По последним данным, представленным Бартошем Квятковским, директором Польской ассоциации СПГ, в первом квартале на поставки из РФ приходилось 50,8 процента от общего импорта СПГ в страну.

По данным Евростата и Forum Energii, в 2022 году Польша закупила СПГ у России на 710 миллионов евро, а доля российского газа в импорте в Польшу составляла 47,1 процента. Другие страны ЕС за этот же период закупили у России СПГ на 417 миллионов евро.

На других поставщиков СПГ в Польшу в первом квартале 2023 года приходилось примерно по пять процентов поставок. Это Великобритания (4,6 процента), Нидерланды (4,7) и Казахстан (4,9). Страна может попробовать заменить российский СПГ американским или саудовским, но пока в Польше не хватает перегрузочных терминалов и железнодорожных цистерн.

Опрошенные Money.pl эксперты заявили, что одностороннее эмбарго на российский СПГ также было бы неэффективным, поскольку газ все равно мог попасть в Польшу через другие государства-члены ЕС.