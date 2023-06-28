В ЕС опасаются, что в случае решения обложить налогами компании, получающие доходы от иммобилизованных в настоящее время в странах союза активов Центробанка России для нужд Украины, эти компании будут уходить с европейского рынка.

По его словам, заблокированные средства без возможности возвращения в Россию в условиях санкционных мер находятся в конкретных странах и компании на них зарабатывают. Но существует риск того, что компании при использовании дохода с заблокированных средств может опасаться за свои интересы и в дальнейшем покинут Евросоюз. Поэтому налогообложение на подобные доходы следует делать в сотрудничестве с партнерами, объяснил источник. Он добавил, что эту тему коллективно обсуждают на уровне стран "Большой семерки".