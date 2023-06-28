Недельная инфляция в России составила 0,16%
Уровень инфляции в России с 20 по 26 июня составил 0,16%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«За период с 20 по 26 июня 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что уровень инфляции с начала июня достиг 0,38%.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.