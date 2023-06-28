ВВП России в мае вырос на 5,4%

«По оценке ведомства, в мае 2023 года рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4%, в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6%», — говорится в документе.