ВВП России в мае вырос на 5,4%
ВВП России в годовом выражение в мае вырос на 5,4% к аналогичному периоду 2022 года. Об этом свидетельствует обзор текущей ситуации в экономике РФ, который подготовило Минэкономразвития.
«По оценке ведомства, в мае 2023 года рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4%, в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6%», — говорится в документе.
Отмечается, что основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор.
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