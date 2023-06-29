В России снизилась добыча газа

В России ускорилось снижение добычи газа — в мае производство газа упало на 11,4 процента, до 50,2 миллиарда кубометров, а с начала года добыча снизилась на 10,4 процента, до 285,2 миллиарда кубометров. Об этом «Коммерсантъ».

По информации издания, именно у «Газпрома» в мае добыча снизилась быстрее всего — сразу на 24,4 процента, до 28,8 миллиарда кубометров. В первом квартале года добыча компании составила 179,75 миллиарда кубометров, упав на 19,3 процента. Отмечается, что сокращение добычи «Газпромом» отражает снижение экспорта в Европу.

«Газпром нефть» уменьшила добычу на 14,5 процентов в мае, до 2,5 миллиардов кубометров, за пять месяцев производство составило 11,9 миллиарда кубометров (снижение на 17,8 процента год к году).