Эксперты Центробанка оценили влияние неравенства на экономику России

Резкое неравенство в доходах россиян отрицательно сказывается на ВВП страны, замедляя его рост. Также влияние неравенства необходимо учесть в социальной политике. К таким выводам пришли эксперты Центробанка в статье для журнала «Деньги и кредит», которую приводит РБК.

В своем исследовании эксперты Центробанка опирались на анализ данных ряда показателей экономики в России с 1994 по 2020 год. Анализ показал негативное влияние высокого неравенства на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных горизонтах.

При этом авторы статьи обратили внимание на то, что такая двусторонняя взаимосвязь не является тривиальной, так как существует целый ряд работ, в которых выводится положительное влияние неравенства на экономический рост.

«Полагаем, что органам власти в России необходимо принимать во внимание негативное влияние высокого неравенства на динамику производства как при выработке и реализации социальной политики, так и при макроэкономическом прогнозировании», - констатируют авторы.

Опрошенные изданием эксперты согласились с выводами коллег из Центробанка, отметив, что неравенство является одним из основных тормозов экономического роста, поскольку влияет на готовность населения и бизнеса инвестировать и подрывает доверие, а также оказывает негативное влияние на устойчивый конечный спрос, что является фактором долгосрочного роста экономики.

Методами борьбы с ростом неравенства в доходах россиян экономисты считают расширение прогрессивной шкалы налогообложения, повышение МРОТ и борьбу с теневой экономикой.