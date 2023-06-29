Никарагуа готова закупать российскую пшеницу в нацвалюте

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил о готовности республики вести расчеты за российскую пшеницу в рублях или в никарагуанских кордобах, передает РИА Новости.

Он считает, что в дальнейшем России и Никарагуа необходимо защищать свой суверенитет в вопросах финансов, банковских услуг и коммерческих транзакций.

Осенью прошлого года министр финансов республики Иван Акоста указал на планы Никарагуа увеличить объемы поставок пшеницы из России. Он отметил, что государство открыто к тому, чтобы обсуждать возможные новые варианты оплаты.

Монкада заявил агентству, что республика готова рассмотреть сотрудничество с Россией в строительстве Никарагуанского канала. Предполагается, что он соединит Атлантический и Тихий океаны. По его словам, межокеанский проект Никарагуанского канала является историческим проектом канала, который продолжается. Сейчас проводятся исследования и экспертизы по всем экологическим аспектам, потому что канал будет пересекать озеро Никарагуа, которое является пресноводным, указал Монкада.