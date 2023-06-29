Никарагуа готова закупать российскую пшеницу в нацвалюте
Глава МИД Никарагуа Денис Монкада заявил о готовности республики вести расчеты за российскую пшеницу в рублях или в никарагуанских кордобах, передает РИА Новости.
Он считает, что в дальнейшем России и Никарагуа необходимо защищать свой суверенитет в вопросах финансов, банковских услуг и коммерческих транзакций.
Осенью прошлого года министр финансов республики Иван Акоста указал на планы Никарагуа увеличить объемы поставок пшеницы из России. Он отметил, что государство открыто к тому, чтобы обсуждать возможные новые варианты оплаты.
Монкада заявил агентству, что республика готова рассмотреть сотрудничество с Россией в строительстве Никарагуанского канала. Предполагается, что он соединит Атлантический и Тихий океаны. По его словам, межокеанский проект Никарагуанского канала является историческим проектом канала, который продолжается. Сейчас проводятся исследования и экспертизы по всем экологическим аспектам, потому что канал будет пересекать озеро Никарагуа, которое является пресноводным, указал Монкада.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме рассказал, что Россия намеревается активнее работать над переходом в расчетах с партнерами на национальные валюты.