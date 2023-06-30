Россия нарастила долю в мировой торговле зерном

С начала нового сельскохозяйственного сезона, который начнется 1 июля текущего года, Россия займет пятую часть мирового экспортного рынка пшеницы. При этом доля Украины, напротив, снизится на 5% по сравнению с периодом до начала военного конфликта в конце февраля 2022-го, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) США.

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Наращивание доли России на мировом экспортном агрорынке станет возможным благодаря нескольким факторам. Один из ключевых — большие объемы урожая зерна в Северном Кавказе и других плодородных регионах страны. При этом Украина будет вынуждена сокращать долю экспортируемой продукции из-за логистических трудностей, уточняется в статье.

«В связи с началом сбора очередного небывалого урожая на плодородных сельскохозяйственных землях, таких как регион Северного Кавказа, Россия станет источником каждой пятой партии экспортируемой пшеницы в сезоне, который начинается 1 июля. В отличие от этого, доля Украины сократится вдвое по сравнению с уровнями до вторжения — примерно до 5%, поскольку производство страдает от долгосрочного ущерба из-за заминированных полей и нарушенных логистических цепочек», — заключается в материале.

27 июня на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Агроэкспорт» опубликовали информацию, согласно которой по итогам 2022 года Россия заняла 17-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На глобальном уровне доля РФ составила 2,1%.