Немецкие компании нарастили экспорт в СНГ на фоне санкций против России

Немецкие компании резко нарастили поставки в Белоруссию, Казахстан, Грузию, Монголию и Азербайджан, сообщает Bild. По мнению опрошенных газетой экспертов, так бизнес обходит запрет на прямые поставки товаров в Россию.

По данным Федерального статистического управления Германии, экспорт в Белоруссию в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022-го вырос на 151,9 процента. Поставки в Казахстан - на 108,3 процента, в Грузию - на 105,5 процента, в Монголию - на 70,2 процента, в Азербайджан - на 51,2 процента.

Немецкий экспорт в страны СНГ (без России) в январе-апреле 2023 года составил 2,9 миллиарда евро. Это на 1,5 миллиарда евро больше, чем за тот же период 2021-го.

Собеседники Bild считают, что компании ФРГ таким способом обходят санкции - поставляют товары в соседние с Россией страны, откуда немецкую продукцию затем перенаправляют в РФ.

Минфин США ранее опубликовал список стран, помогающих России обходить санкции, в их числе - Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что Брюссель зафиксировал «подозрительный рост» торговых потоков из ЕС в Казахстан, Киргизию и Армению.

Джентилони рассказал, что экспорт из ЕС в Казахстан вырос на 185 миллионов евро, в то же время на 186 миллионов вырос экспорт из Казахстана в РФ.